Остеохондроз характеризуется нарушениями в суставных хрящах и поверхностей хрящей опорно-двигательного аппарата. Чаще всего остеохондрозу подвержен позвоночник, чуть меньше тазобедренные и коленные суставы. Процессы деградации межпозвонковых дисков позвоночника и суставных хрящей приводят к нарушению качества жизни, человек вынужден мучиться от нарастающих болей и ограничения подвижности.







Остеохондроз нарушает работу всей системы организма человека. Достаточно часто остеохондроз сопровождается длительными сильными болями и защемлением нервных окончаний, которое может привести к частичному или полному параличу руки или ноги, то есть полной потере трудоспособности и полной инвалидности.

Справка: Особенности строения позвоночника характеризуются тем, что позвонки связаны между собой соединительной тканью, состоящей из связок и межпозвоночных дисков. Позвонковые отверстия образуют канал, через который проходит спинной мозг, а его корешки, пронизанные нервными волокнами, выходят между каждой парой позвонков. Межпозвоночные диски выполняют функцию амортизаторов, смягчающих давление на позвоночник при нагрузках. Постоянные дополнительные нагрузки на позвоночник в виде травм, психоэмоциональных реакций, стрессов и пр., усиливают мышечные напряжения и спазмы, которые еще больше ограничивают свободное движение позвоночника, увеличивают его статичность, что приводит к потере амортизационной способности межпозвонковых дисков, дальнейшему растрескиванию оболочки диска и образованию грыжевых выпячиваний, которые постепенно начинают сдавливать кровеносные сосуды. Постепенно у человека нарушается спинальное кровообращение, усиливается сдавливание корешков спинного мозга, что приводит к нестерпимым болям, которые распространяется вдоль нервных волокон и отдают в ту или иную часть тела, чаще всего – в поясницу и одну из ног, реже в шею или руку.





В последние десятилетия остеохондроз сильно помолодел. Большая часть молодежи к 20 годам уже имеет проблемы с позвоночником, часто испытывает периодические боли, являющиеся начальными признаками остеохондроза. Статистика показывает, что каждый второй человек с 22 лет страдает одной из форм остеохондроза.

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