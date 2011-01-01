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Остеохондроз

Остеохондроз характеризуется нарушениями в суставных хрящах и поверхностей хрящей опорно-двигательного аппарата. Чаще всего остеохондрозу подвержен позвоночник, чуть меньше тазобедренные и коленные суставы. Процессы деградации межпозвонковых дисков позвоночника и суставных хрящей приводят к нарушению качества жизни, человек вынужден мучиться от нарастающих болей и ограничения подвижности.


Остеохондроз нарушает работу всей системы организма человека. Достаточно часто остеохондроз сопровождается длительными сильными болями и защемлением нервных окончаний, которое может привести к частичному или полному параличу руки или ноги, то есть полной потере трудоспособности и полной инвалидности.

Справка: Особенности строения позвоночника характеризуются тем, что позвонки связаны между собой соединительной тканью, состоящей из связок и межпозвоночных дисков. Позвонковые отверстия образуют канал, через который проходит спинной мозг, а его корешки, пронизанные нервными волокнами, выходят между каждой парой позвонков. Межпозвоночные диски выполняют функцию амортизаторов, смягчающих давление на позвоночник при нагрузках. Постоянные дополнительные нагрузки на позвоночник в виде травм, психоэмоциональных реакций, стрессов и пр., усиливают мышечные напряжения и спазмы, которые еще больше ограничивают свободное движение позвоночника, увеличивают его статичность, что приводит к потере амортизационной способности межпозвонковых дисков, дальнейшему растрескиванию оболочки диска и образованию грыжевых выпячиваний, которые постепенно начинают сдавливать кровеносные сосуды. Постепенно у человека нарушается спинальное кровообращение, усиливается сдавливание корешков спинного мозга, что приводит к нестерпимым болям, которые распространяется вдоль нервных волокон и отдают в ту или иную часть тела, чаще всего – в поясницу и одну из ног, реже в шею или руку.


В последние десятилетия остеохондроз сильно помолодел. Большая часть молодежи к 20 годам уже имеет проблемы с позвоночником, часто испытывает периодические боли, являющиеся начальными признаками остеохондроза. Статистика показывает, что каждый второй человек с 22 лет страдает одной из форм остеохондроза.

Методы Надежды Лоскутовой –Биофасциомодуляция и Соматобиодианамика направленно именно на комплексную работу с психофизикой человека. Профессиональное применение этих авторских способов телесно-ориентированной психологии позволяет достигать устойчивых результатов в оздоровлении и восстановлении любых проблем с остеохондрозом.

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Стадии и причины остеохондроза

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Что поможет при остеохондрозе

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Если вы пробовали другие методы телесных практик, то знаете, что через месяц или два достигнутые результаты очень быстро исчезают. Метод Надежды Лоскутовой работает не с отдельными частями тела, а способствует перестройке всей системы. Мы работаем с телом в целом, что помогает снять все напряжения, которые привели к коксартрозу, остеохондрозу и нарушению осанки.

Если Вы всё еще сомневаетесь, запишитесь на сеанс. Специалист Центра Н.Лоскутовой оценит состояние Вашей проблемы и предложит план дальнейшей работы.

Записаться можно по телефону +7 (495) 230-22-20

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5.         СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

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6.         ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

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7.         ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.

7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:

7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.

7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.

7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.


8.         РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем сайта и Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.


9.         ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует отправлять по электронной почте info@method-loskutova.center.

9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу: http://method-loskutova.center


ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА


Интернет-ресурс «Центр Надежды Лоскутовой», расположенный на доменном имени www.method-loskutova.center, Общество с ограниченной ответственностью «Международная академия телесно-ориентированной психологии Н.Лоскутовой»), и юридическим адресом г. Москва, улица Менжинского, д. 15, корпус 2, в лице Генерального Директора Петренко М.В. , действующего на основании устава, удостоверяющий полномочия и его реквизиты, именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже Образовательной услуги дистанционным способом.


1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ


1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-продажи Образовательной услуги дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.

1.2. Заказ Образовательной услуги на сайте Интернет-ресурса – позиции, указанные Покупателем из ассортимента Образовательных услуг, предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение Образовательных услуг на сайте Интернет-ресурса или через Оператора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Заказ Покупателем Образовательных услуг, размещенного на сайте Интернет-ресурса означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.

2.2. Администрация сайта Интернет-ресурса имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя.

2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-ресурса.

2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Образовательной услуге, включая информацию об ключевых моментах Образовательной услуги, а также информацию о возможности применения, описания услуги, указанной на странице услуги.

3. ЦЕНА УСЛУГИ

3.1. Цена на каждую позицию Образовательных услуг указана на сайте Интернет-ресурса.

3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Образовательной услуги.

3.3. В случае изменения цены на Образовательную услугу Продавец обязуется проинформировать Покупателя об изменении цены Образовательной услуги на странице интернет ресурса.

3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Образовательной услуги, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа.

3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченную Покупателем Образовательную услугу не допускается.

3.6. Обязательства Покупателя по оплате Образовательной услуги считаются исполненными с момента поступления Продавцом денежных средств.

3.7. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Образовательной услуги производятся способами, указанными на сайте Интернет-ресурса в разделе покупаемой Образовательной услуги.

3.8 Услуги продаваемые на сайте защищены авторским правом, и запрещены к передаче третьим лицам.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

4.1. Заказ Услуги осуществляется Покупателем через Оператора по телефону

+7 (495) 230-22-20 или через сервис сайта Интернет-магазина www.method-loskutova.center/obuchenie/ адрес раздела.

4.2. При регистрации на сайте Интернет-ресурса Покупатель обязуется предоставить следующую регистрационную информацию:

4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя);

4.2.2. адрес электронной почты;

4.2.3. контактный телефон.

4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранной Покупателем Образовательной услуги указываются в корзине Покупателя на сайте Интернет-ресурса.

4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не несет ответственности за выбранную Покупателем Образовательную услугу.

4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.

4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-ресурса или при оформлении Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о Покупателе регистрируются в базе данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты.

4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.

4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа.

4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара.

5. ПЕРЕДАЧА УСЛУГИ ПОКУПАТЕЛЮ

5.1. Предоставленная Образовательная услуга передается Покупателю, электронным способом, посредством предоставления доступов на площадку Продавца, и отправкой по указанной электронной почте Покупателя, ссылок и паролей, для предоставления услуги. В случае предоставления некорректного электронного адреса (email) со стороны Покупателя, Продавец не несет ответственности за организацию доступа к оплаченной услуге.

5.2. В случае некорректно указанной Покупателем электронной почты, Покупатель в праве созвониться с оператором, и сообщить платежную информацию путем отправки квитанции или выписки, для получения доступов к оплаченной образовательной услуге. .

5.3. После оплаты Покупателем Образовательной услуги на www.method-loskutova.center, Продавец скидывает доступы для просмотра Образовательной услуги. С момента отправки доступов к Оплаченной услуге, денежные средства Продавцом не возвращаются.

5.4 Покупатель не имеет права перепродавать или передавать авторскую обучающую программу.

6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

Продавец:


Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОЛОГИИ Н.ЛОСКУТОВОЙ»

Адрес: 129327, РФ, Г. МОСКВА, УЛИЦА МЕНЖИНСКОГО, д. 15, КОРПУС 2, ЭТ. 1 
Индекс: 129327
Р/С: 40702810138000164857 в ПАО СберБанк , доп.офис 9038\01861
ИНН: 7716887499
КПП: 771601001
ОГРН: 1187746017392
БИК: 044525225



Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Образовательной услуги, предоставляемой Продавцом, и не совершать действий, указанный в п. 2.1. настоящей Оферты.


Согласен с договором


Пользовательское соглашение

Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и сервисов сайта www.method-loskutova.center  (далее — «Сайт»).

1.Общие условия

1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации.

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